Actualidade

Uma petição a pedir à Casa Branca a libertação de um grupo pró-democracia detido na China, que inclui um estudante de Hong Kong com passaporte português, ultrapassou hoje as cem mil assinaturas necessárias para receber resposta de Washington.

Na petição, submetida em 02 de setembro no 'site' "We The People", pede-se a libertação imediata dos 12 ativistas pró-democracia de Hong Kong, detidos pela guarda costeira da província chinesa de Guandgong, em 23 de agosto, quando se dirigiam para Taiwan, entre eles Tsz Lun Kok, com nacionalidade portuguesa e chinesa.

"De acordo com a lei chinesa, a detenção pode ser prolongada durante 30 dias sem acusação, isso não é aceitável e exigimos a sua libertação imediata e regresso seguro a Hong Kong", pode ler-se no documento, que regista atualmente mais de 100.500 subscritores.