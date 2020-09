Covid-19

O Governo da Guiné-Bissau declarou hoje situação de calamidade e de emergência de saúde pública até 08 de dezembro no país no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, terminando com o estado de emergência.

"O presente diploma declara situação de calamidade e emergência de saúde pública causada pelo SARS-COV-2 e adota, em consequência, algumas medidas excecionais e restritivas de alguns direitos, liberdades e garantias no âmbito da prevenção e combate à covid-19", refere o diploma distribuído hoje à imprensa.

Segundo o documento, a vigência da situação de calamidade começa às 00:00 de quarta-feira e termina às 23:59 do dia 08 de dezembro.