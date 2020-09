Covid-19

O uso de máscara facial no interior do carro vai deixar de ser obrigatório em Angola, anunciou hoje o ministro de estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida.

"Deixa de ser obrigatória a utilização das máscaras no interior das viaturas particulares, passando a ser uma recomendação quando no interior do carro estiver mais do que uma pessoa", indicou Adão de Almeida.

Esta é uma das alterações do decreto presidencial relativo à situação de calamidade pública que passa a vigorar a partir de quarta-feira.