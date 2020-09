Novo Banco

As vendas de ativos do Novo Banco, realizadas a "valores inferiores" aos das "últimas avaliações disponíveis" não incluíram uma "justificação ou explicação" para a diferença de preço, indicou a auditoria levada a cabo pela Deloitte.

No documento, publicado no 'site' da Assembleia da República e expurgado de matérias consideradas confidenciais, a consultora recordou que "as vendas efetuadas pelo Novo Banco foram realizadas por valores inferiores (em alguns casos de forma significativa) face aos valores das últimas avaliações disponíveis".

"A este respeito, verificámos que o Novo Banco não tinha implementado até 31 de dezembro de 2018 procedimentos documentados de 'backtesting' das avaliações efetuadas para este tipo de ativos, tendo em consideração as vendas efetuadas", indicou a Deloitte, na sua avaliação.