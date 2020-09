Actualidade

A correspondência secreta trocada entre o poeta Paul Celan e a escritora e dramaturga Ingeborg Bachmann, testemunho do amor vivido pelos dois gigantes da literatura alemã, acaba de ser publicada pela Antígona, no âmbito do centenário do poeta.

No dia 23 de novembro celebra-se o centenário do nascimento de Paul Celan (1920-1970), pretexto para a editora Antígona publicar "Tempo do Coração", a correspondência secreta, e inédita até 2008, trocada com Ingeborg Bachmann (1926-1973), e juntar-se às iniciativas apoiadas e coorganizadas pelo Goethe-Institut Lisboa e pela Embaixada da Áustria em Portugal, para celebrar a efeméride, anunciou a editora.

Galardoados com o Prémio Georg Büchner, o mais importante no universo de língua alemã, estes "dois gigantes da literatura do século XX, vivenciaram o Holocausto em lados opostos da barricada - ela, filha de um partidário do nacional-socialismo, ele, sobrevivente da Shoah, apátrida e eternamente dilacerado pelo drama de criar uma obra maior na língua dos algozes dos seus pais".