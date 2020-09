Actualidade

O encontro entre Portugal e a Bielorrússia, do Grupo 7 de qualificação para o Europeu de sub-21, foi hoje adiado, depois da autoridade de saúde decretar o isolamento do conjunto bielorrusso, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A UEFA informou esta terça-feira a FPF de que o jogo agendado para o final da tarde, na Cidade do Futebol, entre as seleções sub-21 de Portugal e da Bielorrússia será adiado. O adiamento fica a dever-se ao facto de as autoridades de saúde terem decretado o isolamento da seleção da Bielorrússia", anunciou a FPF, adiantando que "o jogo ainda não tem nova data".

O jogo estava marcado para as 17:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com arbitragem do escocês Nicholas Walsh.