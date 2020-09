Actualidade

O escritor Afonso Cruz, que venceu a quinta Bolsa de Residência Literária atribuída pelo Camões Berlim, vai desenvolver um novo trabalho inspirado no muro que separou a cidade e nas vivências do próprio pai.

A vontade de abordar o tema, confessou o escritor à agência Lusa, surgiu durante as celebrações do 25.º aniversário da queda do Muro de Berlim. Afonso Cruz teve conhecimento de algumas histórias de separações forçadas, de reencontros clandestinos e de experiências de quem tivesse atravessado os dois lados.

"Ao falar com o meu pai, percebi que ele tinha feito algo semelhante, porque ele esteve a estudar fotografia, durante a Guerra Fria, em Colónia, e também passou por Berlim. Tem excelentes histórias, material muito romanesco", partilhou.