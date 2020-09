Actualidade

Um rapaz de 14 anos que foi na segunda-feira resgatado por surfistas do mar na praia da Tocha, Cantanhede, em paragem cardiorrespiratória e reanimado no areal, está fora de perigo e com evolução favorável, disse fonte hospitalar.

Fonte do gabinete de comunicação do Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) disse hoje à agência Lusa que o jovem se mantém internado no serviço de Pediatria "com evolução favorável e sem data prevista de alta".

O rapaz deu entrada ao início da tarde de segunda-feira na unidade hospitalar em situação considerada grave, depois de ter sido arrastado por uma onda e resgatado por surfistas, numa zona não vigiada a sul da praia da Tocha, indicou, na altura, a Autoridade Marítima.