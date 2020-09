Actualidade

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, mostrou-se hoje "chocado" com os contornos do homicídio, em Roma, do cabo-verdiano Willy Monteiro Duarte, assumindo confiar numa condenação "severa" dos autores pela Justiça de Itália.

Numa mensagem que colocou esta tarde na sua página oficial na rede social Facebook, Giuseppe Conte assumiu que "a tragédia" que afetou a família do jovem de ascendência cabo-verdiana o "impressionou profundamente".

"Deixou-me chocado. Um jovem que recentemente atravessou o limiar dos 20 anos, estudava e trabalhava, vivia plenamente as suas paixões, suas emoções. Cultivava seus sonhos e provavelmente estava exposto às tantas incertezas que preocupam os jovens, intenções de construir o seu futuro de vida pessoal e profissional", apontou o primeiro-ministro italiano, na mensagem.