Actualidade

O maestro Pedro Amaral disse hoje que deixa a Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML) "em grande forma", no dia em que foi apresentada a última programação da sua responsabilidade como seu diretor artístico.

Em entrevista à agência Lusa, o compositor referiu que a OML "produz anualmente 180 concertos, 90 orquestrais e outros tantos de música de câmara", o que evidencia, no seu entender, uma "agilização de recursos humanos muito grande" e a sua enorme capacidade de "levar a música e a arte aos quatro cantos do país".

"Esse foi um dos aspetos fundamentais [do desempenho do cargo de diretor artístico], estabelecer parcerias permanentes com muitos palcos e municípios fora de Lisboa. Foi através dessas parcerias, inclusivamente internacionais, que foi possível multiplicar a atividade da orquestra", destacou o músico.