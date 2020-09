Covid-19

Um milhar de caixas negras de transporte de equipamento ocupou hoje a faixa central da Avenida dos Aliados, no Porto, numa manifestação da Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE) contra o imperativo dos despedimentos provocado pela covid-19.

Abrangendo 170 empresas das cerca de um milhar que se estima operar no setor, a APSTE deu conta de que 20% delas já iniciou processos de despedimento por falta de liquidez, determinada pela paralisação associada à pandemia, acrescentando à Lusa o presidente da associação que operam no setor 3.500 trabalhadores diretos e 3.000 indiretos.

Depois de, a 11 de agosto, se ter manifestado no Terreiro do Paço, em Lisboa, a APSTE instalou-se hoje ao longo da Avenida dos Aliados para uma segunda manifestação, agora de apoio aos associados do Norte do país e com uma motivação acrescida.