Covid-19

Os Países Baixos registaram na última semana um aumento "preocupante" de contágios por coronavírus com 5.427 casos confirmados, quase mais 2.000 que em idêntico período anterior, apesar de uma redução de mortes e internamentos, indicaram hoje as autoridades.

A representante do Instituto de Saúde Pública (RIVM), Aura Timen, considerou "preocupante" o aumento de casos positivos que se refletem na última atualização semanal divulgada hoje, face aos 3.597 contágios confirmados no período anterior, e reconheceu que "a semana passada era muito otimista, mas a situação nesse momento foi temporária".

A maioria dos contágios registaram-se nas províncias Holanda do Sul e Holanda do Norte, e em particular entre a população jovem, com a faixa dos 20 anos a obter uma taxa de contágio que duplica a da faixa dos 30 anos, coincidindo com o início das aulas nas universidades, que poderão ter contribuído para o disparo dos dados.