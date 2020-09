Liga das Nações

O avançado Cristiano Ronaldo recuperou de um problema no pé direito e faz parte do 'onze' que Portugal vai apresentar hoje na Suécia, na segunda jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações de futebol.

Depois de ter falhado o embate com a Croácia, no Porto, o 'capitão' da seleção nacional vai ser titular no Friends Arena, em Solna, nos arredores de Estocolmo, acabando Diogo Jota por ser relegado para o banco de suplentes, naquela que é a única alteração efetuada por Fernando Santos.

Na Suécia, Ronaldo vai realizar o jogo 165 por Portugal e, caso marque um golo, atinge a marca dos 100 com camisola da equipa das 'quinas'.