A chefe do executivo de Hong Kong disse hoje que os 12 detidos do território na China, que incluem um jovem com passaporte português, têm de responder às acusações no continente antes de o governo da região poder intervir.

De acordo com a televisão pública RTHK, Carrie Lam foi questionada numa conferência de imprensa sobre se o executivo procurou trazer de volta ao território os 12 ativistas pró-democracia de Hong Kong, detidos pela guarda costeira da província chinesa de Guangdong, em 23 de agosto, por "travessia ilegal", quando se dirigiam para Taiwan, e que incluem Tsz Lun Kok, com nacionalidade portuguesa e chinesa.

"A questão não é uma simples questão de regressar [a Hong Kong]", disse a chefe do executivo aos jornalistas. "Se estes residentes de Hong Kong foram detidos por infrações no continente [chinês], então têm de ser tratados de acordo com as leis do continente, de acordo com a jurisdição, antes que qualquer outra coisa possa acontecer", acrescentou.