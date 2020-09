Actualidade

A comissão parlamentar de Cultura marcou hoje para 25 de setembro a data limite para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração da proposta de lei de transposição da diretiva europeia que regulamenta a atividade de serviços de televisão e audiovisuais a pedido.

A reanálise do calendário de organização dos trabalhos na especialidade da proposta de lei n.º 44/XIV/1.ª do Governo, que transpõe a diretiva da União Europeia 2018/1808, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 2018, era um dos pontos em agenda da reunião da Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação.

Contactada pela agência Lusa, a deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, indicou que "ficou marcada para 25 de setembro a data limite para os Grupos Parlamentares entregarem propostas de alteração à proposta de lei 44, do Governo, que faz a transposição da diretiva europeia" nesta matéria.