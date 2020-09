Incêndios

Mais de 2.000 operacionais estavam hoje pelas 18:15 envolvidos no combate a 64 incêndios rurais em Portugal continental, sendo o fogo que ainda lavra no concelho de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, aquele que mobilizava mais meios.

De acordo com a informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), àquela hora estavam envolvidos no combate aos incêndios (em curso, em resolução ou em conclusão) 2.054 operacionais, apoiados por 612 viaturas e 22 meios aéreos.

Dos 64 fogos, 11 estavam no estado "em curso", ou seja, ainda não tinham sido dominados/circunscritos.