Incêndios

O incêndio que lavra no concelho de Sever do Vouga, distrito de Aveiro, encontra-se com "três grandes frentes ativas", disse o presidente da autarquia, estimando que possa entrar em fase de resolução ainda hoje.

O incêndio deflagrou na segunda-feira, às 11:24, na freguesia de Arcozelo das Maias, concelho de Oliveira de Frades, tendo depois alastrado para o município de Sever do Vouga.

Em declarações à agência Lusa, cerca das 18:30, o presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga, António Coutinho, adiantou que existem de momento "três pontos mais críticos", mas estima que venham a ser resolvidos com a evolução positiva das condições meteorológicas.