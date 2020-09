Covid-19

A Madeira registou hoje um caso de covid-19, elevando para 47 o total de infeções ativas no arquipélago, informou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), indicando que foram também sinalizadas quatro situações suspeitas.

"Hoje há um novo caso positivo a reportar", refere a entidade em comunicado, esclarecendo que se trata de um caso importado, com proveniência do Reino Unido.

A região da Madeira contabiliza assim um total cumulativo de 174 casos confirmados de covid-19 e mantém o total de 127 casos recuperados, contando agora com 47 ativos, dos quais 31 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância no Aeroporto da Madeira e 16 de transmissão local.