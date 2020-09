Covid-19

A linha SNS 24 já recebeu 20 chamadas de pessoas informadas através da aplicação de rastreio 'StayAway Covid' de terem estado em contacto com alguém infetado, segundo o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

A aplicação 'StayAway Covid', que permite rastrear as redes de contágio do novo coronavírus que provoca a doença covid-19, foi lançada há uma semana, em 01 de setembro, e as chamadas de contactos identificados através do novo sistema já começaram a chegar à linha de saúde nacional.

"Houve 20 pessoas que, desde o início do projeto, ligaram ao SNS 24, dizendo que a aplicação os notificou que tinham tido um contacto de risco", disse hoje à Lusa o presidente do SMPS, Luís Goes Pinheiro.