Novo Banco

O antigo BES concedia e acompanhava os processos de crédito com base em processos com "fragilidades", que resultavam em "insuficiências na documentação acerca dos devedores, risco das operações e respetivas garantias", indicou a auditoria levada a cabo pela Deloitte.

A auditoria da consultora aos atos de gestão do BES/Novo Banco é referente ao período entre 2000 e 2018 (ou seja, abarcando quer o período antes quer depois da resolução do BES e criação do Novo Banco), decorria desde o ano passado e deveria ter ficado concluída em julho, tendo sido entregue na semana passada.

"O modelo de 'governance' implementado no BES durante o período aplicável da nossa análise evidenciava um conjunto de fragilidades ao nível do processo de concessão e acompanhamento de operações de crédito", indicou a Deloitte.