O ex-deputado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) Sandura Ambrósio e outros quatro arguidos acusados de apoio à dissidência armada do principal partido da oposição foram hoje condenados a cinco anos de prisão, com pena suspensa.

Para escaparem à prisão, cada um dos cinco arguidos terá de pagar 175 mil meticais (2.452 euros), nos próximos 15 dias, correspondentes à conversão da pena em multa, de acordo com o acórdão proferido hoje pelo Tribunal Judicial do Distrito do Dondo, centro de Moçambique.

O juiz da causa, Carlitos Teófilo, afirmou que ficou provado que Sandura Ambrósio, António Bauase, Gabriel José Domingos, Eugénio Joaquim Domingos e Aníva Bernardo cometeram o crime de conspiração, por terem financiado as atividades da autointitulada Junta Militar da Renamo, uma dissidência armada do partido opositor.