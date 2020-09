Novo Banco

Os deputados da comissão de orçamento rejeitaram hoje o pedido do PAN para que o Governo encomende uma avaliação à venda da seguradora GNB Vida pelo Novo Banco, por considerar que a Deloitte não tem idoneidade para o fazer.

O pedido do PAN foi rejeitado com os votos contra do PS, a abstenção do PSD e a favor de PCP, CDS-PP e Iniciativa Liberal.

O PS afirmou que votou contra porque o que o PAN solicitou não tem cabimento regimental, referindo o deputado Fernando Anastácio que já a preocupação manifestada pelo PAN de que a Deloitte não tem capacidade de avaliar a venda da GNB Vida (uma vez que nessa operação esteve envolvida a Delloitte Espanha) também os socialistas têm e que ponderam pedir nova avaliação no âmbito das funções de fiscalização do parlamento.