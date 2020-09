Actualidade

O avançado português Ricardo Quaresma disse hoje que pretende acabar a carreira no Vitória de Guimarães, clube da I Liga portuguesa de futebol, com quem assinou um contrato válido por duas épocas com mais uma de opção.

Na cerimónia de apresentação pública como jogador dos vimaranenses, que decorreu no icónico Paços dos Duques, o internacional português, de 36 anos, explicou os motivos que o levaram regressar ao campeonato nacional, e a escolher o emblema minhoto.

"Foi um clube de que me deu confiança e acreditou em mim. Todos conhecem a história do Vitória. É aqui que vou acabar a carreira. Tudo farei para alcançarmos os nossos objetivos. Se me foram buscar é porque acreditam na minha garra, irreverência e personalidade", disse Ricardo Quaresma.