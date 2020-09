Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 08 set 2020 (Lusa) - A Imprensa Nacional anunciou hoje o lançamento do Prémio de Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva, pretendendo desta forma "promover o jornalismo de distinção e homenagear o jornalista", que morreu hoje.

O Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva atribuirá anualmente uma bolsa para investigação jornalística no valor de 5.000 euros, com o regulamento a ser "oportunamente" apresentado.

O júri do prémio é presidido por Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração da agência Lusa, e contará com Manuel Carvalho, diretor do jornal Público e com João Vieira Pereira, diretor do Expresso, dois jornais que marcaram a carreira de Vicente Jorge Silva.