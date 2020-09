Covid-19

O Brasil ultrapassou hoje a barreira dos 127 mil mortos devido à covid-19 (127.464), após ter contabilizado 504 óbitos nas últimas 24 horas, informou o executivo do país.

De acordo com o último boletim divulgado pelas autoridades de Saúde locais, o Brasil somou 14.279 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, totalizando 4.162.073 infetados desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.

O país sul-americano ainda investiga a eventual relação de 2.485 mortes com a doença, no momento que a sua taxa de letalidade no Brasil está em 3,1%.