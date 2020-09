Incêndios

Mais de mil bombeiros e de 300 viaturas estavam às 00:30 de quarta-feira mobilizados nos cinco maiores incêndios do país, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O fogo que deflagrou na segunda-feira em Oliveira de Frades, distrito de Viseu, e que alastrou aos concelhos de Sever do Vouga e Águeda, no distrito de Aveiro, tinha no combate 652 operacionais, apoiados por 224 viaturas.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), ao início da madrugada algumas zonas estavam em "fase de rescaldo" e outras em "vigilância".