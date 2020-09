Covid-19

O estado brasileiro de São Paulo, foco da pandemia da covid-19 no país, reabriu na terça-feira as atividades presenciais nas escolas, mas a adesão foi pouca, com apenas 10% a 15% dos estudantes.

Na reabertura, de cariz opcional, 128 municípios de São Paulo, o estado mais rico e populoso do país, decidiram abrir portas nesta terça-feira.

Segundo dados do Governo estadual, enviados à imprensa local, 200 escolas da rede pública retomaram as atividades, mas só 10% a 15% dos estudantes se deslocaram às unidades de ensino.