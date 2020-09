Covid-19

A América Latina e Caraíbas ultrapassaram na terça-feira as 300 mil mortes causadas pela covid-19, de acordo com uma contagem da agência de notícias France-Presse (AFP), com base em números oficiais.

O Brasil continua a ser o segundo país do mundo com mais mortos, atrás dos Estados Unidos, com 127.464 óbitos.

Contudo, o destaque vai para o Peru, que superou os 30 mil óbitos no mesmo dia e regista a maior taxa de mortes do mundo em relação ao número de habitantes, com 93,28 mortes por 100 mil habitantes, segundo um 'ranking' publicado pela universidade norte-americana Johns Hopkins.