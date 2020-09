Covid-19

A Índia registou 89.706 casos e 1.115 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, quando o Governo se prepara para reabrir parcialmente as escolas, depois de mais de cinco meses fechadas.

De acordo com o Ministério da Saúde, o número total de casos da Índia chegou aos 4,37 milhões e o de mortes subiu para 73.890.

A Índia é o segundo país com maior número de casos no mundo e o terceiro em mortes, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.