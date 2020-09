Actualidade

O Festival Internacional de Literatura de Berlim (ilb), que arranca hoje, vai destacar os temas do racismo e da descolonização, com o discurso de abertura a cargo do escritor peruano Mario Vargas Llosa.

O festival conta, nesta vigésima edição, com as participações da poeta Ana Luísa Amaral e do ilustrador André Letria, que integravam a delegação de escritores portugueses que teria marcado presença na edição deste ano da Feira do Livro Leipzig, cancelada devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a página oficial da Embaixada de Portugal na Alemanha e Camões Berlim, Ana Luísa Amaral vai apresentar, no dia 12, o trabalho de Emily Dickinson, "uma das poetas norte-americanas mais importantes do século XIX", num evento que será transmitido 'online'.