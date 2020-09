Venezuela

O ex-juiz espanhol Baltasar Garzón considera, em entrevista à Lusa, que Cabo Verde mostra ceder às pressões dos Estados Unidos, acusando os norte-americanos de promoverem a "detenção ilegal" de Alex Saab, depois de "fabricar" um mandado de detenção internacional.

Conhecido mundialmente por ter emitido um mandado de prisão contra o ex-ditador chileno Augusto Pinochet e investigado o movimento terrorista basco ETA, Baltasar Garzón é agora o responsável pela defesa internacional de Alex Saab, 48 anos, um empresário colombiano tornado diplomata venezuelano que foi detido em 12 de junho pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas.

Alex Saab foi preso durante uma escala técnica que o avião em que viajava fez no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América (EUA), que o consideram um testa-de-ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.