Incêndios

Mais de 700 operacionais estavam às 07:30 de hoje a combater o incêndio que deflagrou em Oliveira de Frades, em Viseu, e que se alastrou aos concelhos de Sever do Vouga e Águeda, em Aveiro, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), àquela hora estavam envolvidos no combate ao fogo 716 operacionais, com o apoio de 246 veículos.

O fogo deflagrou na segunda-feira numa zona de mato na localidade de Antelas, concelho de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, e estendeu-se depois aos concelhos de Sever do Vouga e Águeda, no distrito de Aveiro.