Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,16%, para os 4.267,75 pontos.

Na terça-feira, o índice PSI-20 fechou com uma queda de 1,10%, para 4.260,88 pontos, acompanhando a tendência europeia.

As principais descidas foram da Mota-Engil, com uma descida de 3,82%, para 1,41 euros, e, em sentido contrário, os CTT subiram 3,32%, para 2,65 euros, seguidos da Altri, com um aumento de 3,05%, para 4,59 euros.