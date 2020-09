Actualidade

Lisboa, 08 set 2020 (Lusa) -- O Programa Bairros Saudáveis encontra-se em consulta pública até 27 de setembro, através do 'site' www.bairrossaudaveis.gov.pt, onde os cidadãos podem pronunciar-se sobre o projeto de regulamento e ajudar na identificação dos territórios vulneráveis, avançou hoje a coordenadora, Helena Roseta.

"É da maior importância que os cidadãos nos ajudem a identificar os territórios", afirmou à Lusa a coordenadora do programa, explicando que a participação na consulta pública inclui o preenchimento de um questionário sobre se reside, trabalha ou conhece algum território, bairro ou zona em que se verifiquem situações como "más condições de habitação, rendimentos baixos ou número significativo de pessoas de risco em caso de covid-19".

Além do questionário participativo, os cidadãos podem enviar contributos sobre o projeto de regulamento do Programa Bairros Saudáveis, no sentido de "ajudar a afinar os critérios" para a versão final do regulamento, indicou a arquiteta Helena Roseta, referindo que a consulta pública termina em 27 de setembro e a abertura do concurso de candidaturas de projetos está prevista acontecer em outubro, através do 'site'.