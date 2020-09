Navalny

A Rússia denunciou hoje uma "campanha de desinformação" com o objetivo de impor novas sanções a Moscovo, após um apelo de integrantes do G7 para levar "com urgência" à justiça os autores do envenenamento do opositor russo Alexei Navalny.

"A vasta campanha de desinformação em andamento é uma prova clara de que os seus iniciadores não se preocupam com a saúde de Navalny (...), mas procuram mobilizar-se para impor sanções", disse a diplomacia russa num comunicado.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido disseram na terça-feira, num comunicado conjunto, que estão "unidos na condenação, nos mais fortes termos, do envenenamento confirmado de Alexey Navalny".