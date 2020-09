Actualidade

A UNESCO está a avaliar a resposta das autoridades chinesas sobre o plano de construção de edifícios que cortam o corredor visual do Farol da Guia, em Macau.

Numa resposta ao Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla inglesa) indicou ter recebido "recentemente informações e documentos" da China e "que estão a ser examinados" por parte do Centro do Património Mundial e pelo Comité do Património Mundial.

A organização garantiu ter pedido esclarecimentos à China relativamente aos relatórios que o Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia lhe enviou referentes "à construção de edifícios de grande altura nas proximidades do Sítio do Património Mundial".