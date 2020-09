Covid-19

A República Checa registou 1.164 novas infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número de casos diários desde o início da pandemia em março, informou hoje o Ministério da Saúde na sua página oficial na internet.

O país, de 10,6 milhões de habitantes, está no limiar de um "crescimento exponencial" da pandemia, reconheceu o epidemiologista Roman Prymula, representante do Governo para a ciência e investigação, que tem coordenado medidas contra a covid-19 desde a primavera.

Segundo Prymula, o estado atual deve-se ao facto de "não terem sido respeitadas as regras" para conter as infeções, após as restrições de confinamento terem sido amenizadas.