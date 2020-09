Migrações

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, manifestou hoje "solidariedade total" com a ilha grega de Lesbos, na sequência do incêndio no campo de refugiados de Moria, garantindo que a União Europeia (UE) está "pronta a mobilizar apoio".

"Os meus pensamentos estão com todos os que foram colocados em perigo no campo de migrantes de Moria", declarou Charles Michel numa publicação feita na rede social Twitter.

Na mensagem, o responsável manifestou "solidariedade total" da UE para "com o povo de Lesbos que oferece abrigo, os migrantes e os funcionários".