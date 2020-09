Actualidade

A edição especial da Volta a Portugal em bicicleta vai ligar Fafe a Lisboa, entre 27 de setembro e 05 de outubro, num percurso de 1183,9 quilómetros, que inclui subidas à Senhora da Graça e Torre, foi hoje anunciado.

O arranque da edição especial da prova rainha do calendário nacional acontece em Fafe, uma das paragens habituais da Volta a Portugal, com um prólogo de sete quilómetros que 'entregará' a primeira amarela e que é talhado para homens velozes que se dão bem com a luta contra o cronómetro.

A versão mais curta da corrida não permite momentos de descanso ou transição e, assim, logo ao segundo dia, os ciclistas enfrentam a etapa mais longa da competição, uma ligação de 180 quilómetros entre Montalegre e o alto de Santa Luzia, em Viana do Castelo, onde está instalada uma contagem de montanha de terceira categoria coincidente com a meta.