Actualidade

O marido de uma iraniano-britânica detida no Irão, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, que foi notificada de uma nova acusação, suplicou hoje às autoridades britânicas que "façam tudo para a proteger", começando por assistir ao seu julgamento no domingo.

"É importante que o Governo britânico faça tudo para a proteger", pediu Richard Ratcliffe num comunicado, "a começar com a embaixada britânica a insistir para assistir ao julgamento de Nazanin no domingo e para que a proteção diplomática do Reino Unido seja tratada com respeito".

Funcionária da Fundação Thomson Reuters - ramo filantrópico da agência noticiosa canadiano-britânica com o mesmo nome -, Zaghari-Ratcliffe foi detida com a sua filha em abril de 2016 no Irão, onde tinha visitado a família.