Actualidade

Portugal colocou hoje 1.211 milhões de euros, abaixo do máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro a 10 e 25 anos, a juros mais baixos em relação aos anteriores leilões comparáveis, foi hoje anunciado.

Segundo a página do IGCP, que gere a dívida pública, na agência Bloomberg, foram colocados 964 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) com maturidade em 18 de outubro de 2030 (OT 0,475% 18out2030) - cerca de 10 anos - à taxa de juro de 0,329%, inferior à registada em 26 de agosto, de 0,336%, quando foram colocados 800 milhões de euros.

A procura cifrou-se em 2.110 milhões de euros, 2,19 vezes o montante colocado.