Actualidade

As exportações e as importações diminuíram 7,3% e 21,2% em julho, respetivamente, em termos nominais, depois de em junho a queda ter sido de 9,8% e 22,6%, pela mesma ordem, divulgou hoje o INE.

De acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional de julho deste ano, a maioria das categorias de produtos apresentou decréscimos, mas destacaram-se, nas exportações, a de combustíveis e lubrificantes, com uma descida de 59,5%, e a de fornecimentos industriais, que sofreu uma quebra de 10,0%.

Já nas importações de bens, a maior descida registou-se nas categorias de material de transporte e de combustíveis e lubrificantes, com decréscimos respetivos de 37,5% e 53,0%.