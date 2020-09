Covid-19

Os aeroportos nacionais registaram no segundo trimestre uma quebra de 97,4% no movimento de passageiros, para 434 mil, resultante da pandemia covid-19 e de restrições no espaço aéreo, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No segundo trimestre deste ano, aterraram nos aeroportos nacionais 5,8 mil aeronaves em voos comerciais, uma queda homóloga de 90,7%, e muito superior à descida de 12,7% no primeiro trimestre, e o movimento de carga e correio caiu 57,4% para 22 mil toneladas, tendo diminuído o conjunto embarcado 62,1% e o desembarcado 52,6%.

O aeroporto de Lisboa foi responsável, naquele período, por mais de metade do movimento total de passageiros (56,2%, 243,9 mil), tendo registado um decréscimo de 97,1%.