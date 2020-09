Actualidade

A polícia russa prendeu o brasileiro Eduardo Fauzi, em Ekaterinburg, identificado no seu país como um dos autores do ataque em 2019 a uma produtora do grupo Porta dos Fundos que realizou especial de humor sobre o Natal.

O Tribunal Distrital de Leninski, em Ekaterinburg, informou hoje, em comunicado, que emitiu uma mandato de prisão de 30 dias para o homem de negócios, que estava na lista internacional de procurados pela Interpol.

"Foi recentemente preso no distrito de Leninski, em Ekaterinburg", acrescentou o tribunal.