Actualidade

Mais de quatrocentos filmes, de mais de 20 países, concorrem ao Festival Internacional de Cinema de Animação Bang Awards, que se realiza nos dias 02 de 03 de outubro, ao ar livre, no Jardim do Choupal, em Torres Vedras.

Ulisses Dias, diretor do certame, disse à agência Lusa que "o festival tem vindo a crescer em termos do número e da qualidade dos filmes concorrentes", tendo recebido, para esta quinta edição, a sua primeira longa-metragem, "Reconciliation Stories", uma produção de mais de uma hora do colombiano Ruben Monroy.

Concorreram mais de 400 filmes, dos quais se destacam "Razão entre dois volumes", de Catarina Sobral, "Sangro", de Tiago Minamisawa, Bruno Castro e Guto, "o Rapaz e a Coruja", de Mário Gajo e Pedro Ferreira, "Purpleboy", de Alexandre Siqueira, e "O Peculiar Crime do Estranho sr. Jacinto", de Bruno Caetano, alguns dos finalistas candidatos ao "Grande Prémio Bang Awards Cidade Torres Vedras".