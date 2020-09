Covid-19

A Câmara do Funchal vai "liderar o combate ao vandalismo, à criminalidade e insegurança", que se têm agravado na cidade devido à crise provocada pela pandemia da covid-19 e ao período de confinamento, disse hoje o seu presidente.

"Daqui em diante, assumimos frontalmente que será a Câmara Municipal do Funchal a liderar o combate ao vandalismo, à criminalidade e à insegurança na cidade", declarou Miguel Silva Gouveia depois de uma reunião com o comandante da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira, Luís Simões.

No documento com as conclusões do encontro, que se realizou "com caráter de urgência", o autarca salientou que o objetivo foi "abordar a crescente intranquilidade pública e a diminuição do sentimento de segurança que se têm vindo a verificar na cidade ao longo dos últimos meses".