Actualidade

A APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, que agrega municípios dos distritos de Leiria e Coimbra, vai estender este mês para 35 dias o prazo de pagamento das faturas dos clientes, foi hoje anunciado.

"Esta medida visa minorar o esforço financeiro mensal dos munícipes e está englobada no processo de normalização da faturação que, neste momento, tem um período de faturação de 21 em 21 dias", explicou a empresa, sediada em Penela, distrito de Coimbra, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a APIN, já neste mês, devido ao aumento do período de pagamento de 30 para 35 dias, os clientes com faturas a vencer até ao final de setembro vão poder liquidá-las no Posto ou Balcão de Atendimento dos CTT até ao dia 06 de outubro.