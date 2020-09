Actualidade

O Teatro Luís de Camões (Lu.Ca), em Lisboa, reabre portas no dia 26 com o espetáculo catalão "Los Protagonistas", depois de seis meses de programação 'online' para jovens e crianças, em tempos de pandemia.

"Los Protagonistas", do grupo espanhol El Conde Torrefiel, é a primeira coprodução internacional do Lu.Ca e apresenta-se como um espetáculo "para pequenas lotações", que contará com a participação dos espectadores para intervirem na narrativa.

O Lu.Ca, um teatro municipal pensado para os mais novos, esteve nos últimos meses com propostas culturais apenas 'online', por causa da covid-19, reabrindo agora portas fisicamente, com uma programação estruturada até dezembro.