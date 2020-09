Actualidade

A organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF) classificou hoje a acusação contra o jornalista argelino Khaled Drareni como "infundada e extremista" e pediu "o fortalecimento da mobilização" para garantir a sua libertação.

Na terça-feira em Argel, durante o julgamento do recurso interposto pelo jornalista, o procurador solicitou, como na primeira instância, quatro anos de prisão e uma multa de 50.000 dinares (330 euros) contra o diretor do portal de informação online Casbah Tribune, também correspondente na Argélia do canal de televisão TV5 Monde e para a RSF.

O veredicto deverá ser anunciado em 15 de setembro.