Brexit

A União Europeia (UE) quer reunir-se urgentemente com Londres para debater o projeto de lei que o Governo britânico publicou hoje e que retifica parte do acordo do 'Brexit', anunciou hoje a Comissão Europeia.

"Vou pedir, assim que possível, uma reunião da comissão mista extraordinária sobre o acordo de saída, de modo a que os nossos parceiros do Reino Unido forneçam detalhes e respondam às nossas sérias preocupações relativas ao projeto de lei", disse, em conferência de imprensa, o comissário europeu para as Relações Interinstitucionais e Prospetiva, Maros Sefcovic.

O comissário, que integra a Comissão Mista para discutir a aplicação do Acordo para o 'Brexit', salientou que "os acordos devem ser respeitados".